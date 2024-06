Grávida, Thayse Teixeira volta a ser internada: “Preservar a saúde do bebê”

Thayse Teixeira teve que ser internada para garantir a saúde da gestação do seu terceiro filho com o empresário Leonardo Meirelles. A ex-Fazenda está grávida de sete meses e foi diagnosticada com pneumonia aguda.

“A empresária e influencer Thayse Teixeira foi internada na manhã desta segunda-feira (24), no Hospital e Maternidade Santa Maria, no bairro do Paraíso, São Paulo. Grávida de sete meses de seu terceiro filho, a influenciadora, que está residindo com a família em São Paulo, começou a apresentar problemas respiratórios e indisposição em casa durante o fim de semana, e procurou ajuda médica. Após realização de exames, diagnosticado quadro de pneumonia aguda. Thayse foi medicada no hospital e liberada na sequência. Mas, nesta manhã, voltou a ser internada, para evitar agravamento do quadro e preservar a saúde do bebê. Thayse segue sob cuidados médicos e o apoio presente do marido, o empresário Leonardo Meirelles “, diz a nota da assessoria.

A nota foi publicada em suas redes sociais e os fãs e seguidores mandaram boas energias para a recuperação da influenciadora.