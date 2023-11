Grávida, namorada de João Gomes passa por cirurgia no útero

Ary Mirelle e João Gomes deram o maior susto em seus seguidores depois de aparecerem no hospital. Acontece que a namorado do cantor precisou passar por uma cirurgia no útero para impedir que o filho do casal nasça prematuro. Vale ressaltar que o nome do filho será Jorge. Fofo, né?

“A cirurgia deu certooo, graças a Deus eu e Jorge estamos bem. Obrigada @steniogalvaof por ter me ajudado a ficar confiante e por ter dado o seu melhor, tenho certeza que não poderia ter escolhido pessoa melhor”, iniciou Ary.

Por fim, ela não deixou de mencionar seu namorado e lhe agradecer pelo apoio. “Obrigada meu amor @joaogomescantor por não ter soltado minha mão e por não ter parado de falar 1 segundo kkkkkk. Eu e Jorge te amamos, você já é um paizão”, declarou.