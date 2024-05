Gracyanne manda recado após descobrir suposta amante de Belo: “Que sejam felizes”

Gracyanne Barbosa concedeu uma entrevista para Lucas Pasin e revelou que não sabia do novo caso do seu ex-marido, mas revelou que deseja que os dois sejam felizes. O fim do casamento dos dois expôs uma série de boatos e especulações sobre um caso extraconjugal.

De acordo com informações noticiadas anteriormente pelo portal LeoDias, o pagodeiro teria traído a musa fitness com outra mulher, mas ela deixou claro que não tinha conhecimento sobre o suposto romance de seu ex-marido.

Mesmo diante dessa revelação desconcertante, a influenciadora digital ainda mandou uma mensagem ao cantor e sua suposta amante: ‘Que sejam felizes’, ela disparou. Por fim, Gracyanne também revelou como está sendo o contato com Belo agora que o casamento chegou ao fim. Apesar de estarem conversando, eles evitam assuntos pessoais.

“[Se ele está em outro relacionamento] para mim é uma novidade! Estamos separados. Obviamente nos falamos quando necessário, mas sobre vida pessoal não”, a influenciadora fitness revelou que não sabe se o marido está em um relacionamento atualmente. No entanto, Belo também se pronunciou sobre os rumores e revelou seu status.