Gracyanne joga a real sobre Luciano Huck após polêmica: “Tudo pela audiência”

Contei para vocês que Luciano Huck pediu desculpas para Gracyanne Barbosa, mas parece que a musa ainda ficou sentida com o comentário do apresentador. A ex-esposa de Belo abriu o coração e disse o que pensa sobre Luciano Huck, dizendo que não gostou da brincadeira.

Em entrevista ao ‘Podcats’, comandado por Lucas Guimarães e Camila Loures, Gracyanne revelou que continua decepcionada e explicou o motivo: “Belo esteve no Luciano, ele falou sobre amor, falou que onde há amor, há esperança, e Luciano imediatamente fez uma brincadeira. Eu sei que é uma brincadeira”, iniciou.

“Se eu não estivesse em um momento frágil, eu nem teria ficado chateada, eu entendo que está na televisão, mas poxa vida, ele sabe que a gente é um casal de verdade. Ele podia até ter feito a brincadeira, mas eu senti falta daquele ‘que dê tudo certo pra vocês’, ‘espero que vocês fiquem bem’”, Gracyanne justificou sua decepção.

Por fim, a musa fitness alfinetou o trabalho do apresentador: “Mesmo que a gente não fique junto, mas uma torcida. Vale tudo pela audiência? Vale esquecer o ser humano?”, ela disparou. É bom lembrar também que a musa fitness e o cantor anunciaram a separação no mês passado, mas já tinham colocado um ponto final no relacionamento de 16 anos há nove meses.