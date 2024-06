Gracyanne Barbosa revela motivo de ter exposto seu divórcio com Belo

Gracyanne Barbosa contou detalhes sobre o fim do seu casamento com Belo. A influenciadora e musa fitness disse que tomou a decisão pela sua verdade e que passou por muitos anos muitas situações calada e que levou a culpa por algo que não fez.

“Eu fui e sou verdade! Várias pessoas disseram que eu não precisava falar tudo, que poderia ter omitido, negado, mas pra quê? Durante anos eu passei por muita coisa calada, levei culpa do que não fiz, fui ‘apedrejada’ por causa dos outros, sempre calada pra poupar certas coisas, pra não gerar mais confusão. Hoje, mais do que nunca, sei o que peso disso”, declarou Gracyanne Barbosa.

Em outra postagem, a famosa aproveitou para deixar um conselho amoroso: “Tenho recebido muitas mensagens de mulheres que estão num relacionamento ‘sozinhas’, sem parceiro, sem diálogo, sem um toque. Olhem mais para os parceiros (as) de vocês, também para seus amigos. A pessoa do seu lado, tá passando por tantas coisas e não fala, às vezes só precisam ser ouvidas, acolhidas. Tenho aprendido muito com isso”, concluiu.