Gracyanne Barbosa fala sobre o fim de seu casamento com o Belo: “Não me sinto culpada”

Amores, tenho certeza que todos vocês estão acompanhando bem de pertinho o fim do casamento da musa fitness Gracyanne Barbosa e do cantor Belo, que se tornou um dos assuntos mais comentados na internet, desde a semana passada.

Pois bem, diante disso, através das suas redes sociais, nesta segunda-feira (12), Gracyanne resolveu responder uma caixinha de perguntas dos fãs e é óbvio que esse assunto não foi poupado.

Ao ser questionada por um fã a respeito de um possível arrependimento ou culpa da parte da influenciadora em relação ao término do relacionamento de longa data, levando em consideração que revelou ter traído o cantor, Gracyanne respondeu:

“Não me sinto culpada pelo término. Me sinto culpada por ter permitido que nossa relação fosse acabando pela correria do dia a dia, cada um preocupado com seu trabalho, sem tempo para conversar”, iniciou a musa fitness, que continuou: “Casamento não é só amor, você precisa cuidar, estar perto, ouvir, fazer essa escolha todos os dias. Você tem que abrir mão um pouco do que você quer, para o que vocês querem”.