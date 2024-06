Gracyanne Barbosa fala sobre estar morando na mesma casa que Belo

O que? Que história é essa? Gracyanne Barbosa contou detalhes sobre sua vida com Belo e revelou que nunca deixou de morar com o cantor desde as notícias da separação dos dois. Os dois seguiram na mesma residência, diferente do que a maioria dos casais fazem. As informações são de Léo Dias.

Questionada por jornalistas em um evento, a influenciadora digital não negou a notícia e comentou que decidiram dessa maneira por terem outras questões envolvidas. Gracyanne ainda relembrou que os familiares, mais de 10 pessoas, e pets também sempre estiveram no lar e que isso pesou bastante na hora de deixarem a propriedade.

“Então, na verdade, a gente tem uma casa, a gente tá passando por problemas nessas casa, a gente tem muita coisa pra resolver nessa parte financeira, não é novidade pra ninguém que a gente passou por várias polêmicas, vários problemas, a gente tá se resolvendo, conversando, a gente sempre esteve na mesma casa, porque a nossa família tá lá, nossos cachorros tão lá”, explicou.