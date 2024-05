Gracyanne Barbosa explica decisão radical contra Belo: “Me curar”

Gracyanne Barbosa apareceu nos seus stories para contar e explicar para os seus fãs e seguidores detalhes sobre a sua decisão contra o ex-marido, Belo. A musa fitness deixou de seguir o cantor e ainda o bloqueou nas redes, para que ele não veja mais os seus posts.

“Passando aqui rapidinho para dar uma satisfação para vocês. Muita gente me questionou por que eu deixei de seguir o Belo. Não é nada contra ele, não é nada com ele, é comigo. É uma escolha que eu fiz porque não quero ficar vendo, porque dói. No momento, acho que eu preciso me curar”, disse ela.

E completou: “Não julguem antes de saber. Estou fazendo isso para me proteger um pouco, é isso. Não muda nada o que eu sinto por ele, a admiração que eu tenho e tudo mais. É por mim mesma. Não julguem tanto, sou um ser humano. Pareço uma mulher super forte, todo mundo me vê como forte, mas às vezes eu só quero um abraço e o que todo mundo quer: carinho”.