Gracyanne Barbosa curte e comenta post sobre o ex-marido, Belo

É inegável que o nome de Gracyanne foi parar nos tablóides e que a mídia está em cima para ver tudo que ela faz em relação ao seu antigo relacionamento com Belo. A musa curtiu e comentou uma publicação em que ele aparece ao lado de Denylson.

Ela curtiu o vídeo compartilhado no Instagram da Caras e também deixou um comentário com emojis de aplausos. Nas imagens, Belo apareceu entrando em campo enquanto estava abraçado com Denilson depois que os dois fizeram as pazes com o pagamento de uma dívida milionária.

Vale lembrar que Belo e Gracyanne anunciaram o fim do casamento em 18 de abril de 2024. Os dois ficaram juntos por 16 anos, mas se separaram há alguns meses. O término só veio à público em abril.