Gracyanne Barbosa como oito ovos antes do treino

Musa fitness levou os seus seguidores à loucura diante da foto postada antes do treino das 16h

A receita do sucesso de um bimbum durinho está toda nos stories de Gracyanne, só não sabe quem não quer. Aloca! A musa fitness levou seu público a loucura revelando que come oito ovos cozidos antes do seu treino das 16h.

O público não deixou de comentar a quantidade de ovos nas redes sociais e ainda ressaltaram que os resultados estavam em dia para o verão. Eu amo!

Não é de hoje que Gracyanne vira um dos assuntos mais comentados das redes sociais diante de seus treinos pesados e alimentação balanceada, eu vejo tudo do lado de cá.