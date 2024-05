Gracyanne Barbosa atualiza quadro de saúde após se lesionar em 2023

Gracyanne Barbosa usou suas redes sociais para dizer que agora já pode voltar a treinar normalmente. Há cinco meses, a musa fitness se lesionou e já declarou anteriormente que teria que operar o tendão patelar, no joelho.

“Saindo do meu médico com notícia boa, enfim, depois de tanto tempo lesionada, treinando aquele treino safado, mas por motivos de necessidade, eu melhorei. Fisicamente que eu estou falando, porque a minha cabeça está uma merda”, disse ela, que recentemente anunciou a separação com o pagodeiro Belo.

Gracyanne ainda contou que perdeu gordura e voltou ao físico que tinha em 2019. “Perdi gordura nas banhas aqui do lado [da barriga], eu ganhei massa muscular. Eu saí [do médico] muito feliz”, comemorou. “Vou até treinar agora, meu povo! Estão vendo? A vida é boa, Deus é muito bom, Deus é bom o tempo todo.”