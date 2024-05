Gordão da XJ revela que já foi expulso após bater em colega que mostrou seu “pintinho amarelinho”  para a escola toda

Empresário de MC Ryan SP, o famoso Gordão da XJ, revelou ter parado de estudar aos seus 14 anos de idade, pelo fato de ter sofrido bastante bullying em escolas em que um dia foi aluno e sempre foi expulso. Gordão conta que certo dia, um “colega” abaixou suas calças diante de todos os alunos da escola, e após isso, o bullying começou a ser mais frequente.

O influenciador Fininho Da Bololô, de 20 anos, diz que quando ele era visto na escola, os seus colegas cantavam: “Meu pintinho amarelinho”, e chamavam ele de “Gordão sem pinto”, pelo fato de seu pênis ser muito pequeno.

Cansado da situação, Bololô conta que ficou com raiva do bullying que vinha sofrendo, e acertou um bloco de construção na cabeça de um dos alunos que tirava sarro dele, e que após sua reação inesperada, ele foi expulso da escola.

“Acabei ficando puto com esse moleque, fui lá e dei uma blocada nele e aí eu fui expulso”, revela Gordão da XJ.

O influenciador, que um dia já pesou 320 kg, diz ter se arrependido de acertar o bloco no menino, pelo fato do garoto ter parado no hospital e levado 21 pontos na cabeça.

“Tomou 21 pontos, quase matei ele”, conta Bololô.

Gordão também revela que teve vezes dele levar faca e tesoura para a escola, porque já não estava mais aguentando o bullying, ele diz já estar “com a cabeça conturbada”, e fala também que nunca teve muitos amigos na escola e que sempre foi muito zoado.