Goleiro do Internacional posta nude “sem querer”

Vídeo deixou Emerson Jr. nos assuntos mais comentados do Twitter

Ai gente, minhas fofoqueiras gostam de uma safadeza e não deixaram de ver a ude que escapou do celular do goleiro do Internacional, Emerson Jr. O jogador foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter após aparecer com uniforme do time e abaixar o short mostrando a parte íntima.

Muitos internautas curtiram o vídeo e ainda ganhou muitos elogios nas redes sociais. “Inter é uma patifaria mesmo, deixam o goleiro Emerson Jr. ir armado pro CT todos os dias. Inacreditável”, escreveu um internauta.

Até o momento o clube ainda não se pronunciou diante do caso. Aguardo ansiosa.