Goleiro Bruno tem mandado de prisão expedido por atraso de pensão de filho com Eliza Samudio

Depois de tudo que esse cidadão fez com a vida desse garoto, agora ainda por cima não quer nem pagar a pensão alimentícia do filho. Isso é um absurdo. Segundo o Notícias da Tv, a 1ª Vara da Família, da Infância, da Juventude e do Idoso de Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, mandou executar um mandado de prisão do goleiro Bruno Fernandes.

Bruno está há três anos sem pagar os direitos do filho, Bruno Samudio, de 12 anos, filho do jogador com a modelo Eliza Samudio. Bruno é condenado há 23 anos de cadeira pela morte de Eliza em 2010. A avó do garoto, Márcia Fernandes, procurou a justiça em maio deste ano cobrando a dívida que chega passa dos R$ 90 mil, no Mato Grosso do Sul e teve a ordem de prisão decretada no fim de julho.

A atual esposa e o advogado de Bruno entraram com o pedido de habeas corpus que foi negado, e a ordem de prisão deferida. A defesa ainda tentou um acordo sem sucesso.