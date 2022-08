Goleiro Bruno faz vaquinha online para evitar nova prisão. Vela quanto ele arrecadou

Justiça determinou prisão ao ex-atleta que está com a pensão atrasada ao seu filho com Eliza Samúdio

Parece até brincadeira, mas é só o Brasil sendo o Brasil mais uma vez e dando voz e espaço para pessoas que não mereciam estar no lugar que ocupam hoje. A atual mukher do Goleiro Bruno, principal envolvido no assassinato da ex-esposa, Eliza Samúdio, fez uma vaquinha online para evitar que o “amado” fosse para a cadeia (de novo). A campanha busca levantar R$90 mil para que o pagamento da pensão atrasada seja paga ao seu filho.

O pedido de prisão já tinha sido emitido pela Justiça e tudo indicava que Bruno voltaria para a cadeia, mas a esteticista, Ingrid Calheiros, teve uma ideia “brilhante” e lançou a vaquinha por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais. E não para por aí, porque as doações já alcançam a marca de R$2 mil.

A atual ainda conta a situação financeira do goleiro. “Na semana passada, nós fomos intimados a pagar a pensão de R$90 mil, sendo que nós tentamos acordo, nós tentamos planos de pagamento, nós tentamos parcelamento, e nada foi aceito. Lembrando que o Bruno é obrigado a pagar pensão, mas ele é impedido de trabalhar. Ele ficou preso por quase dez anos. Ninguém acredita que ele não tenha mais dinheiro, ninguém acredita que ele tenha perdido tudo para advogados, ninguém acredita que ele não tenha mais nenhum tipo de bem de renda. Então, eu resolvi criar uma vaquinha online”, disse Ingrid.

No portal da “Vaquinha” é explicado que o ex-atleta propôs o pagamento de R$30 mil à vista e o restante dividido em 12 vezes, mas o pedido foi negado.

Ingrid ainda conta que os dois não têm esse dinheiro e não sabem o que fazer. “Tenho uma filha que depende muito do pai, ela só tem quatro aninhos. Bruno tem mais duas filhas, que também precisam dele. E eu venho aqui pra contar com vocês, você que é fã do Bruno, que conhece o Bruno, que quer ajudar de alguma forma”, finalizou.