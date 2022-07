Glória Perez acredita que Daniella foi vítima de ritual satânico

Maurício Mattar conta que os autores do crime saudavam uma imagem de gesso chamada de ‘Chicão’

Não dá para negar que ‘Pacto Brutal’ é uma das séries mais emocionantes produzidas pela HBO. Nele, podemos ver detalhes dos fatos diante do crime hediondo que Guilherme de Pádua cometeu com a filha de Glória Perez, Daniella. A escritora não deixa de dizer que acredita que sua filha foi vítima de um ritual satânico.

No documentário fica mais que evidente por meio de provas e excertos de advogados e pessoas próximas de Guilherme que havia um motivo além desse plano.

Maurício Mattar ainda conta que tanto Guilherme como Paula, eram adeptos de uma seita de cultuar uma estátua de gesso chamada de Chicão, além de outros indícios que leva a acreditar que Daniella estava sendo parte de um ritual.

Vale lembrar que o corpo foi encontrado no meio do mato e que na cena tinha um círculo queimado, bem no pé de uma árvore, aumentando ainda mais os inícios

“O uso do punhal é muito comum nesse tipo de ritual e, para seus adeptos, o coração é a sede da alma. coração foi a região mais golpeada no corpo da vítima”, disse o legista Talvane de Moraes.