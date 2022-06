Gloria Perez confunde Twitter com Google e pesquisa sobre Klara Castanho

Autora de novelas de sucesso na Globo não quer ficar mal informada diante do kikiki

Para quem viveu esse final de semana emaranhado nas fofocas do mundo dos famosos vai entender que foi tiro pra todo lado, principalmente com Klara Castanho, a atriz publicou um relato no seu Instagram pessoal que esclareceu os fatos sobre seu “filho”. A autora de novelas de sucesso na Globo, Gloria Perez, confundiu o Twitter com o Google e foi atrás do assunto quente. Aloca!

Já confundiram o Twitter com o Google, amores? pic.twitter.com/GAqVDK8AnR — PAN (@forumpandlr) June 26, 2022

“Dados bb klara”, escreveu a loira que mexe com nosso coração em toda novela que se propõe a fazer.

Ajudem a Glorinha a não confundir mais, hein minha gente! Isso pode dar um problema dos grandes, vocês sabem (risos).