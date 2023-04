Gloria Perez rebate críticas e diz que Jade Picon é determinada: “Vai fazer carreira, sim”

Escritora de novelas que apostou no sucesso de Jade em ‘Travessia’ e disse que as críticas sobre o início da carreira eram injustas com a ex-BBB

Se por uma lado a crítica mete o pau na atuação de Jade Picon em ‘Travessia’, por outro ela tem uma mãe protetora dentro da novela e da Globo, seu nome é Gloria Perez. A escritora de novelas de sucesso na emissora disse que a ex-BBB tem talento e é uma menina muito dedicada e estudiosa para a profissão de atriz. Em entrevista para Mariana Morais, Gloria ainda arrisca dizer que ela tem talento e que vai fazer carreira dentro da Globo. “Os testes mostraram que Jade tinha potencial e que valia a pena arriscar. É uma menina muito focada, determinada, estudiosa. Jogou-se por inteiro em aprender, em buscar a personagem. Vai fazer carreira, sim. Hoje você pode ver como eram injustas as críticas que ela recebeu naquela estreia, e como estava certo quem apostou no potencial dela)”, elogiou ela. No Tik Tok a atuação de Jade ainda é usada como meme para diversas situações que acontecem com os internautas, principalmente ela falando com o seu Moretti, Humberto Martins, com o pé levantado.