Glória Perez declara seu amor pela Jovem Pan

Escritora de grandes novelas no plim plim declarou o seu amor pela emissora mesmo com Travessia no ar

Diante do movimento fake de censura que a Jovem Pan vem vivendo, Glória Perez abriu seus stories para declarar o seu amor e carinho pela emissora. O curioso é que Glória é contratada da TV Globo, onde ela está com uma novela no ar, Travessia, que não está com a audiência no ápice como foi idealizado. Para quem não sabe, o Tribunal Superior Eleitoral determinou que alguns fatos noticiados pela Jovem Pan e os profissionais que trabalham na emissora sejam tratados de modo informativo e crítico. A emissora, por sua vez, acusa estar sofrendo “censura instituída pelo Tribunal Superior Eleitoral. Parece que Glória escolheu o seu lado nessa guerra da comunicação, né?