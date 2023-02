Glória Maria morre nesta quinta (02) no Rio de Janeiro

TV Globo confirmou a notícia do falecimento da jornalista e apresentadora que trabalhava na emissora desde 1970

O jornalismo chora no dia de hoje com a morte de um dos grandes nomes do mundo da comunicação, Glória Maria. A jornalista conhecida pelos seus passaportes completos e cheios de carimbos teve sua morte confirmada pela TV Globo.

Glória exercia a profissão do jornalismo com muita garra desde 1970, quando ingressou na Globo. A jornalista estava internada no hospital Copa Star, em Copacabana, desde o dia 4 de janeiro.

Em dezembro ela tinha sido afastada para cuidar da saúde e já tinha tirado uma licença para tratar um tumor no cérebro no final de 2019. QUe Deus conforte o coração de toda família.