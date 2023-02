Glória Maria deixa instruções para sua lápide: “Nem pensar!”

Ao que tudo indica, a jornalista não era muito fã de expor sua idade ao público.

Todos nós sabemos a mulher empoderada e cheia de vida que a musa do jornalismo Glória Maria era, e diante disso, é difícil imaginar algo diferente vindo da mesma. Durante sua participação no programa “Que história é essa, Porchat?”, que foi ao ar em agosto de 2020, Glória deixou instruções claras sobre como gostaria que fosse sua lápide, ou melhor, como não gostaria.

Em dado momento do programa, em um bate-papo no formato ping-pong, a jornalista revelou diversas histórias sobre a sua vida, e claro que o tema “idade” não poderia ficar de fora desta brincadeira.

Quando o anfitrião do programa perguntou aos convidados do episódio, “O que vocês querem que esteja escrito na lápide de vocês?”, sem pensar duas vezes, Glória afirmou: “Primeiro que, na minha lápide, não vai ter do ano tal ao ano tal. Isso aí, fora. Nasceu tanto e morreu tanto? Nem pensar! Só colocaria assim: a mulher que morreu sem idade”.

Pegando o gancho dado pela jornalista, Fábio Porchat, brincou afirmando que ninguém jamais saberia a idade dela, somente o RH na Globo, emissora na qual Glória trabalhou cerca de 40 anos.

“Não sabe porque pegou fogo anos atrás e não tem mais nada! Pegou fogo em tudo e não trouxe nada de volta”, brincou a jornalista, em resposta ao apresentador.