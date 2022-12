Glória Maria confirma notícia de câncer no pulmão e é afastada da Globo

Apresentadora foi hospitalizada e tem seu retorno adiado para o ano que vem no plim plim

Glória Maria confirmou a notícia do câncer no pulmão que chegou arrancando as minhas fofoqueiras do chão. O retorno da apresentadora foi marcado para o ano que vem e agora ela se dedicará ao tratamento do tumor. Vale ressaltar que há três anos Glória enfrentou uma cirurgia no cérebro e agora volta a ser hospitalizada por causa do problema nos pulmões.

Segundo a jornalista Fábia Oliveira, Glória está afastada do plim plim. “Gloria Maria está afastada do Globo Repórter, dando prosseguimento a uma nova etapa de seu tratamento, prevista já há alguns meses. Ela está bem, em casa, com previsão de retorno apenas no ano que vem”, dizia o texto do portal ‘Em Off’.

No início deste ano, ela precisou colocar um dreno no pulmão por causa do Covid, mas seu quadro permaneceu estável. Melhoras minha musa inspiradora!