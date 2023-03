Gloria Groove anuncia música inédita em homenagem a Xuxa

A música “Modo Xuxa” será a próxima faixa de trabalho da cantora e chega às plataformas em abril.

Atenção tripulação, Gloria Groove tem um anúncio! Em alto mar celebrando os 60 anos da Rainha Xuxa, a Lady Leste surpreendeu a todos com uma novidade: a musa anunciou que lançará a sua próxima música de trabalho, a “Modo Xuxa”.

“Confesso que eu tava muito ansiosa pra dividir isso com vocês. É com muito orgulho que eu posso anunciar aqui, neste palco, a próxima música de trabalho do meu álbum Futuro Fluxo. É um projeto pensado com todo amor e carinho, feito pra agradecer e honrar o legado dessa mulher que me ensina tanto sobre a importância de continuar sonhando”, anunciou a cantora.

A música, que tem tudo para ser um hit, traz uma Paquita Robótica e faz uma homenagem a Xuxa, com letra, referências e estilo. Para os fãs mais ansiosos, aguardem, o próximo single de Gloria Groove chega às plataformas, em Abril.