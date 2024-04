Gloria Groove abre o jogo sobre afastamento dos palcos: “Minha própria vida”

Gloria Groove usou suas redes sociais para falar sobre uma pausa na sua carreira de sucesso. A musa não falou sobre o motivo do afastamento dos palcos e dos shows, mas garantiu que o afastamento ajuda na sua criatividade para quando retornar aos palcos.

“Vou confessar pra vocês: Este período longe dos palcos & perucas porém muito perto da minha própria vida foi uma das melhores coisas que pude fazer por mim. É tão importante tomar uma certa distância das coisas para entendê-las melhor”, disse ela no X.

E completou: “Hiato também é construção. Silêncio também é música. Para criar, é preciso VIVER. Vivi momentos que mudaram por completo a minha percepção de mundo, de jornada, da minha pessoa… Garanto que da próxima vez que a gente se encontrar, serei alguém diferente. No fim do dia, meu coração se alegra com a certeza de que tenho somado na vida de vocês com muita música & muita arte. E que assim seja. Com amor, GG”.