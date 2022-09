Globo muda o prêmio do Big Brother Brasil

A emissora atendeu aos diversos pedidos e resolveu mudar o valor do prêmio do reality

Amém! Depois de muito insistir a Globo finalmente vai mudar o prêmio do BBB. Os seguidores do reality e até alguns ex-BBBs já tinham dito que o prêmio não compactua mais com a realidade, afinal a inflação está em alta. De acordo com o site ‘Notícias da TV’ o prêmio se mantinha o mesmo há 12 anos, sem alterações. Afe!

Muitos seguidores ainda disseram que o verdadeiro prêmio do reality eram os acordos de publicidade fechados a partir dali e não o prêmio em dinheiro em si, mas mesmo assim, precisava de um upgrade. A Globo ainda deu o deadline para as empresas que patrocinaram o programa no ano passado dizerem se esse ano estarão no programa novamente.

Na nova proposta do programa, cada participante que se salvar na casa durante as semanas, soma uma quantia em uma “poupança” que será sacada se ele ganhar o programa, afinal, se ele sair o dinheiro é perdido. Eita!

“Teremos uma premiação dinâmica que potencializa os tradicionais R$1,5 milhão. Se por um lado um sonho é interrompido pela eliminação, por outro, quem sobrevive ao paredão pode ganhar ainda mais dinheiro. Uma marca patrocinadora é a responsável por toda essa dinâmica, que será customizada e desenhada pela direção artística de acordo com briefing e estratégia do cotista”, diz a Globo no plano.