E aí dona Globo, até o Lula já sabe que o esquema de votação do BBB tem como ser manipulado por robô. Como ficamos?

“Tem um cara que está com esquema de computador, uma indústria de telefonema para ele ser indicado”, disse o candidato à presidência

Não desmerecendo a vitória de Arthur Aguiar no Big Brother Brasil, mas todo mundo sabe, até o mercado publicitário, que o esquema de votação está totalmente fora dos padrões. A exigência que o mercado faz de um CPF por pessoa tem ganhado notoriedade dentro da rede Globo, ainda mais nesse momento que a emissora tenta passar uma imagem transparente, ligada aos acontecimentos do cotidiano.

Nessa fase de transformação que o Grupo Globo está passando, caberia também transformar esse esquema de votação furada, em que jovens e adolescentes contribuem com robôs e sistemas. Será que a Globo não cansa de passar vergonha nesse quesito?

Ontem (26) em entrevista coletiva a canais de mídia independente em Brasília, o ex-presidente Lula (PT) comentou sobre o possível esquema de votação montado por Arthur Aguiar com robôs.

“Tem um cara que tá com esquema de computador, é um esquema de computador, é uma indústria de telefonema com a Rede Globo para ele ser indicado. Eu não assisto Big Brother, mas ouvi essa conversa no carro. Tem um cara que é mais abastado, tem dinheiro e montou uma fábrica de computador para votar nele”, disse Lula.

O LULA DENUNCIANDO OS BOTS DO ARTHUR AGUIAR pic.twitter.com/hu8Iyp7BPG — cris dias (@crisayonara) April 26, 2022

Não desqualifico a vitória de Arthur Aguiar, mas se não fossem os robôs o ator estaria pau a pau com Paulo André, e seria muito mais emocionante.