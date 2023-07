Globo libera Ana Maria Braga para especial da Record

A apresentador tem gravações marcadas no seu antigo canal de televisão na próxima semana para o especial

Olha ela! A TV Globo liberou Ana Maria Braga para o especial da Record TV e eu não posso nem esperar para ver a nossa musa das manhãs brilhando na sua antiga casa. O programa vai celebrar os 70 anos da emissora e até então a apresentadora não participaria.

Ela vai participar do quadro “Record 70 Anos: Uma História Espetacular”, do programa “Domingo Espetacular”, e relembrará sua trajetória no “Note e Anote”, de 1993 a 1999.

O especial ainda não teve a data divulgada, mas já aguardo ansiosa para esse momento. Alguns fofoqueiros de plantão acreditam que tudo deve acontecer em 27 de setembro.