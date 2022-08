Globo investe em temática agro em ‘Terra Vermelha’

Walcyr Carrasco esteve com Luiz Henrique Rios no Mato Grosso do Sul para fechar detalhes da ambientação

Minhas noveleiras de plantão que amam Pantanal vão poder se deliciar com a nova novela que chega em maio às telinhas da Globo. Terra Vermelha promete muitas surpresas para as noveleiras, mas uma coisa já é certa, a temática agro segue firme na emissora. Walcyr Carrasco, escritor da novela, viajou com Luiz Henrique Rios para o Mato Grosso do Sul para fechar detalhes da cenografia da nova trama da Globo. Vale lembrar que a história se passa em uma cidade fictícia e o título ainda é provisório. O que temos certeza é que a novela trabalhará a temática agro, afinal, a ideia deu muito certo em Pantanal e o nome, mesmo que provisório, já diz muito sobre a trama que trabalhará a fertilidade do solo. A estreia está prevista para maio. Será que chega a tempo?