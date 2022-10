Globo fecha parceria com TelevisaUnivision

A TelevisaUnivision é a maior empresa de conteúdo latino no mundo.

E não é que a parceria de milhões veio? Com o intuito de distribuir e criar um coprodução de conteúdos, nesta terça-feira (18) a TV Globo e a TelevisaUnivision anunciaram nova parceria estratégica entre elas.

Para dar início a essa parceria, a Televisa cederá as séries: “La Mujer del Diablo” (A Mulher do Diabo) e “Travesuras de la Niña Mala” (Travessuras da Menina Má), que ficará disponível com exclusividade na Globoplay, enquanto a Globo cederá a novela “Todas As Flores”, que ficará disponível na ViX+.

Funcionários responsáveis por ambas as empresas deram suas declarações a respeito da novidade.

“É uma ótima oportunidade de levar esses conteúdos para nossas enormes audiências, que estão acostumadas com o storytelling e com a produção de qualidade tanto da Globo como da TelevisaUnivision”, disse Pierluigi Gazzolo, presidente e chief transformation officer da TelevisaUnivision.

“Acreditamos que esse é apenas o primeiro passo para uma parceria de longo prazo entre as duas empresas (…) Unindo forças, a Globo e TelevisaUnivision vão fomentar o alcance e a popularidades desses conteúdos, que já têm um potencial alto, e reforçar as suas ofertas de conteúdo”, afirmou Erick Brêtas, diretor de Produtos Digitais e Canais Pagos da Globo.