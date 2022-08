Globo define novela para substituir ‘O Cravo e a Rosa’

Eu amo essas novelinhas de época que faz a gente viajar no passado, ainda mais quando tem uma história de amor e uns vilões bem morninhos. Segundo o Notícias da Tv, a próxima novela do horário das 14h30 que será reprisada já está definida, e será a história de Ana Francisca (Mariana Ximenes), isso mesmo ‘Chocolate com Pimenta’, exibida em 2001, e a gente ama, né?!

A emissora definiu que o horário será destinado para novelas que foram exibidas nos horários das 18h e 19h, deixando o horário das 16h30 para reprises de novelas das 21h. E a escolha dará o título de quarta reprise para a novela de Walcyr Carrasco. A novela já foi reprisada em 2006 e 2012 na Tv Globo, e em 2021 no canal Viva. Acho um verdadeiro clássico.