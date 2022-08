Globo confirma os primeiros participantes da Batalha do Lip Sync

A Globo investe pesado em atrações internacionais e lá vem uma delas. Segundo o IG Gente, a nova atração do ‘Domingão com o Huck’, já tem os primeiros participantes confirmados. A Batalha do Lip Sync, contará com Paulo Vieira e Letícia Colin.

A disputa é marcada por apresentações inspirada em outros artistas e contará com megaproduções contando com banda e até bailarinos.