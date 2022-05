Dona Globo já tem 7 cotas de patrocínios vendidas para a Copa do Mundo! Não estava quebrando?

Amazon, Chevrolet, Hypera Pharma, Itaipava, Itaú, Sportingbet e Vivo aparecerão nas transmissões do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil

Para quem achava que a maior emissora do Brasil estaria quebrando ou de pernas bambas devido a uma mudança radical em sua grade, se enganou, Globo está com os trabalhos de vento em polpa. Dá para acreditar que a emissora já tem 7 cotas de patrocínio vendidas para a copa do mundo?

Pois é, minha gente, pode acreditar! As negociações já estão avançadas e o fechamento com os clientes começou a ser considerado tempos antes da Copa do Mundo no Catar.

Na TV aberta teremos a presença de Magazine Luiza, Ambev, Claro e Itaú. Enquanto no canal especializado em esportes SporTV, teremos Betfair, Nubank, Samsung, Ambev e Claro.

Vale lembrar que o Grupo Globo tem exclusividade da transmissão dos jogos da Fifa na TV aberta e na TV por assinatura. Ou seja, dominou tudo! Na Copa passada, em 2018 na Rússia, a Globo cobrou o preço de R$180 milhões por cada uma das cotas de patrocínio.

Para o ano de 2022, estima-se que o preço seja superior, por conta da inflação anual e também pelas adicionais de mídia aos anunciantes que a Globo incorporou no super pacote.