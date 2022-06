Jornalista criticou gastos na Farofa da Gkay e influenciadora não ficou calada, pegou o microfone da RedeTV! e soltou o verbo

Eita, minha gente, o fogo no parquinho pegou cedo, hein? Gkay não ficou calada diante do comentário de Sônia Abrão sobre os gastos na ‘Farofa da Gkay’. A influenciadora usou o microfone da RedeTV!, em entrevista para o queridinho dos famosos, Bruno Tálamo, para mandar um recado para a jornalista chamando seu programa de [email protected]

“”Ela nem sabe o que ela estava falando, procura saber, amor, antes de sair do povo no seu programa de merda”, disparou Gkay.

Sônia Abrão algumas semanas atrás em seu programa havia criticado GKAY após ela falar quanto iria investir na próxima farofa. Ontem, GKAY esteve no aniversário de Simaria e em uma de suas entrevistas resolveu responder a apresentadora. 🗣 pic.twitter.com/cw1HTjfzIQ — KIKIKI DA FAMA (@kikikidafama) June 14, 2022

No programa ‘A Tarde é Sua’ Sônia disse que o dinheiro gasto por Gkay poderia ser investido em outra coisa, refletindo sobre a fome no país. “Olha, você falar que você vai gastar R$ 8 milhões em uma festa, em um país em que tem gente morrendo de fome é muita falta de consciência. Se é tão poderosa, gasta 4 (milhões), que é o que parece que custa a festa, e os outros 4 você ajuda um plano social de distribuição de alimentos para as pessoas que estão precisando”, disse a jornalista.

Será que Soninha vai surgir para rebater a influenciadora? Aguardo os próximos capítulos ansiosa.