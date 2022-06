Bandeira branca: Gkay faz as pazes com Sônia Abrão

São João da influenciadora Taynara OG rendeu a paz entre as duas comunicadoras que balançou o mundo dos famosos nos últimos dias

Quem te viu, quem te vê hein, Gkay? A influenciadora passou por cima da treta com Sônia Abrão ao dar uma entrevista com direito a abraço na equipe do ‘A Tarde é Sua’, tratando Bruno Tálamo como um amigo do peito. Jamais pensei, viu? A influenciadora ainda levantou bandeira branca para a relação com a jornalista

🏳️ Durante o São João da Thay ontem (28), Gkay fez as pazes com Sonia Abrão. “Bandeira branca!”, disse.



Relembre ➡️ No começo do mês, a influencer abandonou uma entrevista para o programa “A Tarde é Sua”, após Sonia ter criticado a “Farofa da Gkay”. #metropolitanafm #gkay pic.twitter.com/2eyj6EcgZk — Metropolitana FM (@metropolitanafm) June 29, 2022

“Encontrei com a Gkay e dessa vez foi diferente. Ela me viu de longe e já abriu um sorriso. Senti uma abertura para chegar e me aproximei dela. Nos abraçamos, fizemos as pazes, ela falou que está tudo zerado, levantou a bandeira branca”, contou o jornalista à coluna de Fábia Oliveira, do Em Off.

Em entrevista, Bruno insiste no assunto da treta e a influenciadora diz que brigou com Sônia e não com ele. “Sônia você sabe, rendemos memes, foi maravilhoso, um barraquinho de vez em quando, a gente fala o que quer. Bandeira branca Sônia”, disse a influenciadora.

“É melhor ser feliz do que ter razão. Se é assim, vamos ser felizes mesmo e deixar o resto pra lá. Ter ranço cansa muito a gente”, disse a jornalista no seu programa.