Pretensiosa, mal educada e despreparada Gkay mostra que está longe do sucesso

A sub-celebridade Gkay, dona de um dos maiores eventos do país, a ‘Farofa da Gkay’ deu um ataque de estrelismo na noite de ontem no aniversário de Simaria, como nós noticiamos aqui em outra matéria

O que quero deixar claro aqui, é a crise que assola esses pseudo influencers que acham que ganhando uns trocadinhos a mais (um milhão, dois milhões) e ter um banco como patrocinador, são os donos do mundo.

Queridos, se enxerguem. Destratar Sônia Abrão, o pilar de sustentação do jornalismo de celebridades do país é destratar vocês mesmos. Gkay, cai na real, nem dançar você sabe, quando mas ser uma personagem digna de dar entrevista para Sônia Abrão[

Está sim no limbo tendo que pintar sobrancelhas na internet, porque nem novela na Globo conseguiu. Você deveria agradecer por conseguir pauta no ‘A Tarde é Sua’.

Como você mesmo disse, programa de merda, né? Programa onde é pautado o mundo dos famosos, onde você nem deveria estar, afinal é famosa por que? Seja menos!

Importante ressaltar, que acredito que você não tenha estudado a importância da Sônia para a televisão brasileira hoje, ressaltando o produto que ela é. Hoje, a jornalista é o maior faturamento da televisão brasileira na parte da tarde, se isso não for relevante para você acredito que é por isso que você não conseguiu fechar patrocínio para sua “farofa”.

Respeito o seu trabalho, respeito o seu stylist, Yan Acioli, respeito o fato de você querer ser cada vez mais cover da Anitta, mas se enxerga falta de educação não dá! O mais legal disso tudo é que sua mãe é melhor com as pessoas, na arte de tratar bem, do que você, dona Gessica Kayane.