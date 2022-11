Gkay revela “dote” de Pedro Sampaio: “Abaixo do cavalo e acima do pônei”

Empresária disse que o seu amigo não é nem demais para incomodar nem de menos para faltar

A internet foi à loucura com a participação de Gkay no ‘Lady Night’, alguns internautas disseram que Gkay forçou demais a barra em entrevista para Tata Werneck, já outros amaram tudo. A questão é que a empresária chegou a falar do dote de Pedro Sampaio, que nada mais é do que o tamanho do seu colega, espero que me entendam nessas meias palavras.

“Nem é demais a incomodar, nem é de menos a faltar […] É um p*u namorado, abaixo do cavalo e acima do pônei”, disse a dona da Farofa ao ser questionada pela apresentadora.

A morena ainda disse que depilou o bumbum de Whindersson Nunes. “Estava demais, eu tinha que fazer alguma coisa. Tava saindo do short na parte de cima”, revelou.