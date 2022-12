Gkay reflete sobre duração da Farofa: “Um estava bom, né?”

Influenciadora questionou quem inventou a ideia de fazer um evento com muitos dias de duração

São três dias de festa e no primeiro Gkay já estava se perguntando de quem teria sido a ideia de fazer um evento tão grande como a Farofa. A influenciadora questionou a duração do evento regado a pegação junto de seus seguidores do Instagram.

“Por que, né? Por quê? Às vezes eu me pergunto por quê. Três dias cara. Três dias. Por quê? Um estava bom né?”, refletiu.

Para quem não sabe, a festa é em comemoração ao aniversário da influenciadora. “O aniversário é de uma pessoa que se comemora em um dia. Mas três? Quem inventou? Eu!”, completou.