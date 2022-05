Eita atrás de vish! Gabriela Prioli “esnoba” Gkay em seu programa e web a apoia

A influenciadora foi convidada do programa “À Prioli” e o papo estava bem chato…

Ih gente, pela primeira vez que eu vejo alguém ser esnobada por apresentadora e a web apoiar, viu? Foi o que aconteceu entre Gkay e Gabriela Prioli no programa “À Prioli” que foi ao ar no último dia 14, mas que teve um trecho viralizado nesta terça-feira, (24).

No trecho, a influenciadora começou a contar vantagem da época da “Farofa da Gkay” quando tinha que pagar a decoração e atrações da festa. A apresentadora demonstra zero interesse no que está sendo dito e demonstrando que não via a hora da entrevista acabar.

“Safadão, É o Tchan… Quando foi juntando, Gabi, eu não pude parcelar, tinha que ser PIX. Povo me acordava, eu gravando Netflix e quando chegava em casa cinco da manhã, chegava mensagem do meu financeiro para fazer o PIX. Cada um de cem mil, cinquenta…”, contava Gkay, enquanto Prioli não sabia o que fazia.

Nos comentários do vídeo postado pelo jornalista Sidney Pedroso, os internautas mostraram apoio a Gabriela. “Eu tô igual ouvindo ela”, comentou uma moça. Já outra comentou: “Ultimamente Gkay está ficando muito forçada”.

Olha, leitor(a), minha opinião é: se você convidou, por mais que o assunto esteja chatíssimo, como é o caso, você tem que pelo menos disfarçar né? Mas até aí…