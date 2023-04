Gkay pede desculpa por declarações do passado: “Não representam o que sou hoje”

Influenciadora voltou ao passado e disse que nada do personagem que viveu no passado representa quem ela é hoje, uma nova Gkay que revelou estar em processo de desconstrução pessoal

Eu não sei que fonte Gkay anda tomando água, mas sei que quero descobrir para tomar também. Depois de um 2022 conturbado e muitas críticas, a musa entra em uma fase clean e sem o personagem que criou para passar tudo que passou no passado. A influenciadora pediu desculpas pelas suas declarações no passado e ainda disse estar em desconstrução pessoal.

“Hoje, eu quero conversar com vocês. Aliás, conversar não, me desculpar, pedir perdão. Eu tuitei coisas no passado, há 10 anos, que não representam o que sou hoje. Mas, mesmo assim, eu magoei e feri. Eu não sou mais aquela pessoa, eu evoluí. Aquela pessoa era uma adolescente idiota que não tinha noção de nada. O processo de desconstrução é longo, mas estou sempre aberta a ele. Eu gostaria de pedir perdão de todo meu coração a todas as pessoas que magoei ou ofendi! Por favor, me perdoem”, escreveu ela nos Stories.

Vale ressaltar que tudo ficou ainda mais sério quando Porchat resolveu entrar na briga e citar ela no ‘Melhores do Ano’, da Globo. Depois disso, ela se desintoxicou das redes e ressurgiu das cinzas.