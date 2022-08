Influenciadora fez diversos pix para seus seguidores que precisavam de ajuda

Que horror gente, ontem (25), Gkay fez a doação de diversos pix para as pessoas que precisavam e tinha um motivo bacana. A influenciadora publicou no seu Twitter que faria a ajuda financeira para alguns dos seus seguidores e ainda foi comparada ao sistema de lavagem de dinheiro, pode isso? A musa colocou a boca no trombone e disse que nem para ajudar as pessoas a deixam em paz.

“Mandem os pix de vocês e porquê estão precisando desse dinheiro (esse Tweet jaja será apagado”, escreveu a muda. Logo, um internauta respondeu: “Meu Deus, a lavagem de dinheiro deliberada nas replies desse Twitter”.

A musa nçao ficou calada e respondeu dizendo que estava foda até para quem queria ajudar as pessoas na rede. Depois dessa Gkay recebeu os pedidos e ainda comprovou o pix através de um print.