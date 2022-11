“Gkay, o convite ainda está de pé?”, dispara Tia Marli no Instagram

Musa ficou conhecida por subir no palco com Anitta no ‘Garota VIP’ deste ano

Olha ela! Tia Marli não esqueceu do convite de Gkay para a Farofa e usou as redes sociais para lembrar a influenciadora que ela fez o convite quando a musa do Instagram participou do ‘Garota VIP’, protagonizando um momento icônico no palco com Anitta. Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Marli Gomes (@tiamarli_oficial) “O convite está de pé?”, questionou Tia Marli na publicação do Instagram, completando a legenda: “Gessica Kayane, a Anitta pediu! Convida eu pra farofa!!”. Para quem não sabe, Marli ficou conhecida ao subir no palco com Anitta e ganhar a cena. Hoje, a musa tem mais de 52 mil seguidores nas redes e já subiu em diversos palcos pelo Brasil, como Mari Fernandes e Luan Estilizado.