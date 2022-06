Gkay abre o jogo sobre sua história: “Ninguém me ajudou, ninguém, cresci, saí de casa para estudar e trabalhar, entregava panfleto no sol do meio dia”

Influenciadora se mostrou ser gente como a gente e uma tremenda batalhadora em declaração no Twitter

Ninguém segura essa Gkay, meu amor! A gata está lançando rajada de recado direto para os haters, afinal, quer falar da vida dela? Tem que se comparar a ela, ou melhor, se equiparar. A empresária usou seu Twitter como portal de desabafo e mostrou ser gente como a gente, uma trabalhadora de mão cheia.

“Ninguém me ajudou, ninguém, cresci, saí de casa pra estudar e trabalhar, entregava panfleto no sol do meio dia, fazia bico, vendia até chip de telefone e hoje tenho o que tenho porque trabalheeeeeeeiiiii, não foi ninguém que deu, então eu faço o que eu quiser, o que eu quiserrrrrr com meu dinheiro (meu)”, escreveu a influenciadora.

Não parou por aí, a empresária ainda mandou recado para quem quer falar dela. “Quer falar de mim????????? sai de casa cedo sozinha, enfrenta o mundo, enfrenta não, enfrenta todo mundo, trabalha todo dia sem parar, sustenta toda a tua família, sozinha!!!!!!!!!!!!!!!! aí tu fala de mim fdp”, disse.

Para ter o que ela tem ela já trabalhou muito e não tem vergonha de falar sobre isso e nem de olhar para suas origens.