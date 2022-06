Gkay sente o peso da fama: “Me deixa ser feia em paz”

Depois de descolorir a sobrancelha de loiro e receber críticas sobre seu abdômen, empresária pede paz nas redes sociais

Não era isso que você queria Gkay? Sair do anonimato, ou melhor da categoria de sub celebridade? Anitta passou por muita coisa até chegar no que é hoje, então você que aguente meu amor, porque a caixa de marimbondo está pronta para atacar e normalmente chamam ela de haters.

Depois da lipo, muito criticada, e da sobrancelha descolorida para completar o visual de Donatella Versace, Gkay não aguentou a pressão do público e implorou por paz na sua conta oficial no Twitter.

DEIXA EU SER FEIA EM PAZZZZZZZ AAAAAAAAAAAAAAAAAAA — GKEM (@gessicakayane) June 19, 2022

No Tik Tok podemos ver vários vídeos dos internautas imitando as dancinhas da influenciadora com a barriga dura e “forçada”. Além disso, a fama de “destruidora de memes” se concretizou em seu grupo, sem chance de viralizar qualquer outro material.

Para mim, teve foi sorte de Sônia Abrão tocar no seu nome, gatinha! Da próxima, estude um pouco mais e procure ter um conteúdo válido para entrar na internet e se tornar uma cópia válida de Anitta.