Olhei e gritei: RYCA! “Beirando uns 8 milhões e é do meu bolso” revela Gkay sobre valores da Farofa 2022

A influenciadora revelou os detalhes da festa desse ano e vai tá babado

Eu já quero começar IMPLORANDO: Gkay me chama para a Farofa 2022! Nesta sexta-feira, (20), a moça revelou detalhes para o Gshow de como será a festa desse ano e o admire, leitor(a): a festa já está beirando 8 milhões de reais!

“Pelos cálculos que eu fiz até agora, já está beirando uns 8 milhões. E é investimento do meu bolso mesmo”, revelou a influenciadora. Para você ter uma ideia, a festa de 2021 custou R$2,8 milhões, ou seja, a desse ano é quase o triplo.

“Não sei de onde vou tirar tanto dinheiro… As pessoas acham que minha motivação é o dinheiro. É o dinheiro também, porque todo mundo gosta, todo mundo quer. Mas nesse caso, eu quero pegar e gastar ele todo na ‘Farofa’. Investir tudo na festa”, contou a poderosa. ‘Tá podendo dona Gessica Kayane né?

A empreendedora comemorará 30 anos no dia 3 de dezembro e serão quatro dias de festa! “Meu medo não é colocar quatro dias e os convidados não irem, porque eu sei que se eu colocar 14, eles vão estar lá os 14 dias. Meus convidados são os mais loucos… Meu problema sou eu. Tenho medo de não aguentar, então ainda estou nessa dúvida entre o terceiro e o quarto dia”.

E mais, leitor(a): vai ter transmissão AO VIVO da Farofa mais disputada desse Brasil! “Eu quero transmissão ao vivo dos shows, porque a galera me pede muito. E aí eu já tenho essa estratégia de no meu palco não ter marca, justamente para o show ser transmitido livremente, sem comprometer o artista. Acho legal o pessoal de casa também poder sentir um pouco disso”, contou a paraibana. Ah Léo Santana e Wesley Safadão já estão confirmado no line-up.

Line-up da Farofa da Gkay de 2022 conta com Léo Santana e Wesley Safadão (Foto: Reprodução)

A participante da ‘Dança dos Famosos’ será de 5 a 8 de dezembro e a gente não vai perder nadinha né?