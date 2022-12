Gkay erra “microfone” de Pabllo Vittar e insinua sexo oral

Dona da Farofa subiu no palco ao lado de Pabllo Vittar e Pedro Sampaio

Tem coisa mais interessante que as baixarias na Farofa da Gkay? Eu duvido muito, mas se tiver, me avisem. A dona da festa subiu no palco ao lado de Pabllo Vittar e Pedro Sampaio e não deixou de brincar sobre o tamanho da cantora. Gkay ainda insinuou um sexo oral sem nem precisar se ajoelhar para a cantora do hit ‘Sal’ com Pedro.

“Gente, olha o tamanho que eu fiquei”, disse ela. “Mana, dá pra tu pagar, daí mesmo de onde você está”, ressaltou Pabllo Vittar entrando no ritmo da festa.

Pedro ficou de escanteio só olhando as duas protagonizaram o momento que tempos depois viralizou nas redes sociais. Ps: Quero chamar a atenção de vocês para o look de Gkay…