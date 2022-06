Gkay coloca diamante no dente

Sorriso da influencer passa a ser de milhões (realmente)

Ei Lívia, o Brasil não pode com você, gata! A influenciadora de moda vive lançando tendência e no nosso país, reviveu o piercing no dente. A musa já fazia aplicações de pedras nos dentes, mas ontem foi a vez de Glay investir na joia.

E a Gkay que colocou um diamante no dente. 😳🗣 pic.twitter.com/wm02Pe3eTI — KIKIKI DA FAMA (@kikikidafama) June 10, 2022

“Olha que lindo, e fica muito delicado. Quero logo que passe a anestesia, olha que perfeito”, disse Gkay nos stories.

Posso até falar mal, mas no off quero meu dentista A-GO-RA para colocar no meu sorriso a pedrinha brilhosa. Afeee! Já amanheci passando vontade.