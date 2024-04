Gizelly Bicalho critica falas problemáticas de Davi no BBB 24: “Cansativo”

Gizelly Bicalho, ex-BBB, não deixou passar em branco as falas problemáticas de Davi no BBB 24. A advogada deu uma entrevista para a Caras Brasil e contou que o discurso do vencedor da edição está cansativo e que ele apresenta um comportamento preocupante.

“Davi teve falas infelizes, mas vamos olhar o contexto geral dele [no programa]. Eu acredito que na casa ele tenha sido cansativo, tanto que a Isabelle chega para ele e fala: ‘Você está chato hoje’. Mas ser chato não é nenhum crime”, avalia.

“O Davi teve várias falas problemáticas assim como outros participantes também tiveram. Eu já estive lá dentro e sei que a gente erra, a gente vive em uma sociedade de [aprendizados contantes]. O Brasil não queria pobre lá dentro? A gente pediu o BBB raiz, a gente teve. Pobre de discussão, pobre de dinheiro, gente que não teve acesso aos estudos, gente que não conseguiu terminar, junta toda essa pobreza de dinheiro, vem outro tipo de pobreza que acaba tendo falas problemáticas”, diz.