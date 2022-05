Givaldo Alves se lança como pré-candidato a deputado distrital

Depois de enquete no Instagram mendigo do amor decide se lançar na vida política

Ano de eleição tem dessas, né? Parece até uma caixinha de surpresas, pai amado! Givaldo Alves, o mendigo do amor vai se lançar na vida política, saindo esse ano como pré-candidato a deputado distrital. Chocados? Em vídeo o ex-mendigo conta um pouco da sua história e o que o fez tomar essa decisão.

Depois de uma pesquisa em seu Instagram (enquete) ele descobriu que 700 mil pessoas votariam nele, então decidiu aproveitar o ano de eleições para se jogar. “Eu, Givaldo Alves, decidi me lançar pré-candidato a deputado distrital. Fiz um levante nas minhas redes, fiz uma enquete e descobri que 700 mil pessoas votariam em mim, e eu preciso de muito menos para ser eleito, e conto com vocês com certeza”, iniciou.

“Esses fakes que tentam destruir com a vida das pessoas inocentes, precisam ser extintos. O mendigão aqui já sabe o que é passar frio, fome e ouvir não, já tenho alguns projetos inclusive, mas conto com você para continuar com o nosso Brasil melhor”, concluiu Givaldo.

“49% disseram que votariam em mim, juntando todas minhas redes isso representaria 700 mil votos, ou seja. Se fosse hoje, eu seria eleito”, escreveu Alves na legenda do post.