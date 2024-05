Giulia Gam reage após ser compartilhada por Madonna: “Impressionadíssima”

Giulia Gam não escondeu que ficou impressionada quando se viu no Instagram de Madonna, sendo compartilhada como um meme. A cantora já está no Rio de Janeiro para o seu show e tem se divertido com os memes. Em entrevista para a Caras, a atriz falou sobre como se sentiu após ver o vídeo.

“Nossa, fiquei muito surpresa de ver nos stories da Madonna a Heloísa. Eu achei incrível, e aquela cena específica que, enfim, foi uma cena no meio de outras, mas aquela na praia, gritando: ‘Eu te amo, eu te amo, eu te amo’. Eu achei demais. Eu fiquei impressionadíssima, e a repercussão deve ter sido muito grande mesmo, porque muita gente me ligou, você [repórter da CARAS] também está me escrevendo”, conta.

“Eu fiquei realmente impressionada com o poder da personagem Heloísa, que até brincavam que era ‘Heloquisa’, porque até hoje as pessoas vêm falar comigo de Heloísa, e eu acho que ela foi marcante, porque é muito fácil, nós mulheres carregamos isso de que: ‘Ah, ela é louca’. Então, qualquer coisa que você faz. ‘Ah, porque ela é louca, ela é louca, ela é louca’. E, de repente, a Heloísa entrou nesse lugar de que não, ela sofria, tinha um sofrimento por trás disso, e que fez ela procurar uma Ada, que é mulheres que amam demais anônimos, e que isso era uma doença a ser tratada, a ser conversada. É impressionante como as mulheres se identificaram com isso e me agradeciam, me agradeciam porque se reconheceram na Heloísa e ficaram muito gratas”, relembra.