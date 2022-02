Giulia Be e Conor Kennedy estão namorando

A cantora e o ex namorado de Taylor Swift assumiram o namoro nas redes sociais

A princesinha do Rio tem seu coração no exterior. Giulia Be celebrou o Valentine´s Day acompanhada esse ano com o seu namorado Conor Kennedy, ex namorado da cantora Taylor Swift.

Giulia Be e Conor em publicação da cantora no Instagram

Dá para acreditar que o galã é sobrinho-neto de ninguém mais, ninguém menos que John F. Kennedy? Isso mesmo, aquele que foi presidente dos Estados Unidos.

Os dois pombinhos têm postado fotos juntos, compartilhando os momentos em suas redes sociais. Em um deles a cantora postou e escreveu na legenda: “meu valentine” e “tão feliz por estar ao seu lado”.

Achei fofo demais.